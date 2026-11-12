Російські обстріли знеструмили споживачів у 9 областях

Внаслідок російських атак станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький додав, що в Запоріжжі Росія вдарила по території обʼєкта генерації електроенергії, а на Одещині та Рівненщині атакувала високовольтні підстанції.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи.

Через російські обстріли в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії від 1 до 3 черг. Це означає, що світла може не бути до 12 годин на добу.

Водночас через постійні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину, зазначають у Міненерго.

Там радять стежити за повідомленнями обласних операторів систем розподілу щодо графіків відключень та можливих змін, адже там публікується найактуальніша інформація.

Нагадаємо:

Раніше вранці повідомлялося, що через нічну атаку росіян на Рівенщині без світла залишились понад 160 населених пунктів.