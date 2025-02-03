Мексиканський песо впав до майже трирічного мінімуму після мит Трампа

Мексиканський песо впав більш ніж на 2% до найнижчого рівня за майже три роки стосовно долара в понеділок після того, як Сполучені Штати запровадили 25% тарифи проти свого південного сусіда.

Про це пише Reuters.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум наказала ввести відповідні мита, як і Канада, яка також постраждала від рішення Трампа.

Канадський долар зазнав падіння, опустившись до 22-річного мінімуму 1,4792 канадських долара за долар. Востаннє він був на рівні 1,4656 канадських доларів.

Політика "око за око" підштовхнула інвесторів купувати безпечний долар США і продавати вразливі валютні, фондові та облігаційні ринки, намагаючись обмежити збитки.

За оцінками американських аналітиків, Мексика постачає майже 83% свого експорту, що становить понад чверть її валового внутрішнього продукту (ВВП).

Очікується падіння песо на 5-10%, а оскільки Мексика з високою ймовірністю запровадить відповідні мита, внутрішня інфляція може підскочити на 1-1,5% що змусить центральний банк країни утримувати процентні ставки на підвищеному рівні.

Нагадаємо:

Мексиканський песо знецінився в міжнародній торгівлі після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи проти Колумбії, відродивши занепокоєння щодо його торгівельної політики.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.