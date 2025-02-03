Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Мексиканский песо упал до почти трехлетнего минимума после пошлин Трампа

Алексей Артемчук — 3 февраля, 16:52
Мексиканский песо упал до почти трехлетнего минимума после пошлин Трампа
Getty Images

Мексиканский песо упал более чем на 2% до самого низкого уровня за почти три года по отношению к доллару в понедельник после того, как Соединенные Штаты ввели 25% тарифы против своего южного соседа.

Об этом пишет Reuters.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум приказала ввести ответные пошлины, как и Канада, которая также пострадала от решения Трампа.

Канадский доллар также потерпел падение, опустившись до 22-летнего минимума 1,4792 канадских доллара за доллар. В последний раз он был на уровне 1,4656 канадских долларов.

Политика "око за око" подтолкнула инвесторов покупать безопасный доллар США и продавать уязвимые валютные, фондовые и облигационные рынки, пытаясь ограничить убытки.

По оценкам американских аналитиков, Мексика поставляет почти 83% своего экспорта, что составляет более четверти ее валового внутреннего продукта (ВВП).

Ожидается падение песо на 5-10%, а поскольку Мексика с высокой вероятностью введет ответные пошлины, внутренняя инфляция может подскочить на 1-1,5% что заставит центральный банк страны удерживать процентные ставки на повышенном уровне.

Напомним:

Мексиканский песо обесценился в международной торговле после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы против Колумбии, возродив беспокойство относительно его торговой политики.

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Мексика США Канада Трамп

Трамп

Мексиканский песо упал до почти трехлетнего минимума после пошлин Трампа
Bitcoin упал ниже 100 000 долларов, ведь пошлины Трампа всколыхнули рынки
Китай сдержанно ответил на пошлины Трампа

Последние новости