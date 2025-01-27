Мексиканський песо падає після оголошення Трампом мит проти Колумбії

Мексиканський песо знецінився в міжнародній торгівлі після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи проти Колумбії, відродивши занепокоєння щодо його торгівельної політики.

Про це пише Reuters.

Ця валюта, одна з найбільш ліквідних валют у світі, торгувалася на рівні 20,4630 одиниць за долар, що на 1% нижче за базову ціну.

Мита проти південноамериканської країни є частиною низки заходів, оголошених президентом США у відповідь на рішення Боготи не прийняти два військові літаки з депортованими мігрантами.