"Тысяча Зеленского": сколько украинцев получили средства и на что их тратят

С момента запуска программы "Зимняя еПоддержка" почти 12 млн украинцев получили свои выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас более 13 млн граждан подали заявки на получение средств. Из них почти 12 млн получили свои выплаты", - сказал он.

По словам Шмыгаля, больше всего украинцы тратят средства "Зимней еПоддержки" на оплату коммунальных услуг - 56%. Также эту помощь люди направляют на покупку лекарств, книг и донаты на ВСУ.

Он напомнил, что тарифы на газ, тепло и свет остаются без изменений до конца отопительного сезона. Кроме этого, почти 3 млн семей получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг.

Читайте также: Взять тысячу и задонатить: как направить "тысячу Зеленского" на помощь ВСУ