Суд зобов'язав забудовника Manhattan City виплатити Києву 70 мільйонів

Господарський суд стягнув до бюджету міста Києва 69,34 млн грн пайового внеску у розвиток інфраструктури столиці з ТОВ "Мелвікс", який є забудовником ЖК Manhattan City.

Про це свідчить рішення суду від 15 січня.

У 2007 році КМДА надала забудовнику "Мелвікс" дозвіл на проектування та будівництво громадського, торговельно-офісного, готельного комплексу та апартаментів підвищеної комфортності з підземним та надземним паркінгами та благоустроєм ландшафтної зони загальною площею 290 тис кв м на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітрофлотського у Шевченківському районі Києва.

Тоді ж Головне управління економіки та інвестицій КМДА та "Мелвікс" уклали договір пайової участі на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур м. Києва.

Угода передбачала, що у випадку збільшення загальної площі об`єкту, або зміни інших характеристик, має зрости і сума пайового внеску.

У 2016 році Київрада надала дозвіл "Мелвікс" змінити вид використання земельної ділянки площею 1,66 га (кадастровий номер 8000000000:88:217:0002) та дозволив забудовнику використовувати цю ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу.

Влада Києва зобов`язала "Мелвікс" укласти новий договір пайової участі. Забудовник проігнорував. В подальшому прокуратура звернулася до суду, щоб відсудити у забудовника 69,34 млн грн безпідставно збережених коштів. Суд позов задовольнив.

"Сплата коштів пайової участі у зв’язку із будівництвом багатоквартирних житлових будинків є прямим обов’язком забудовників", - наголосила прокуратура у своєму повідомленні щодо рішення суду.

Наразі власником та керівником ТОВ "Мелвікс" вказано Олександра Становського.

Нагадаємо:

Житловий комплекс Manhattan City на перетині вул. Борщагівської та просп. Повітряних сил ввели в експлуатацію в кінці 2021 року. Його зводила компанія BudCapital.