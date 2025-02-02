Суд обязал застройщика Manhattan City выплатить Киеву 70 миллионов

Хозяйственный суд взыскал в бюджет города Киева 69,34 млн грн паевого взноса в развитие инфраструктуры столицы с ООО "Мелвикс", который является застройщиком ЖК Manhattan City.

Об этом свидетельствует решение суда от 15 января.

В 2007 году КГГА предоставила застройщику "Мелвикс" разрешение на проектирование и строительство общественного, торгово-офисного, гостиничного комплекса и апартаментов повышенной комфортности с подземным и надземным паркингами и благоустройством ландшафтной зоны общей площадью 290 тыс кв м на пересечении ул. Борщаговской и просп. Воздухофлотского в Шевченковском районе Киева.

Тогда же Главное управление экономики и инвестиций КГГА и "Мелвикс" заключили договор долевого участия на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктур г. Киева.

Соглашение предусматривало, что в случае увеличения общей площади объекта, или изменения других характеристик, должна вырасти и сумма паевого взноса.

В 2016 году Киевсовет предоставил разрешение "Мелвикс" изменить вид использования земельного участка площадью 1,66 га (кадастровый номер 8000000000:88:217:0002) и разрешил застройщику использовать этот участок для строительства, эксплуатации и обслуживания общественного, торгово-офисного, жилого, гостиничного комплекса.

Власть Киева обязала "Мелвикс" заключить новый договор долевого участия. Застройщик проигнорировал. В дальнейшем прокуратура обратилась в суд, чтобы отсудить у застройщика 69,34 млн грн безосновательно сохраненных средств. Суд иск удовлетворил.

"Уплата средств паевого участия в связи со строительством многоквартирных жилых домов является прямой обязанностью застройщиков", - отметила прокуратура в своем сообщении относительно решения суда.

Сейчас владельцем и руководителем ООО "Мелвикс" указан Александр Становский.

Напомним:

Жилой комплекс Manhattan City на пересечении ул. Борщаговской и просп. Воздушных сил ввели в эксплуатацию в конце 2021 года. Его возводила компания BudCapital.