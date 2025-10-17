Українська правда
"Львівобленерго" хоче відсудити у Росії 15 мільйонів

Віктор Волокіта — 17 жовтня, 14:05
Приватне акціонерне товариство "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду Львівської області з позовом до Російської Федерації про відшкодування шкоди, заподіяної збройною агресією.

Про це пише галузеве видання ExPro з посиланням на ухвалу суду.

Компанія оцінила завдані збитки у 15,05 млн грн.

У своїй заяві "Львівобленерго" вимагає стягнути з РФ кошти як компенсацію за матеріальні збитки, спричинені руйнуванням енергетичної інфраструктури під час воєнної агресії.

Компанія наголошує, що втрати стали прямим наслідком дій держави-агресора, а тому мають бути компенсовані відповідно до міжнародного та національного права.

Нагадаємо:

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії "Юнайтед Енерджі", яке пов'язане з Ігорем Коломойським, за позовом "Львівобленерго".

