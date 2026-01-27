Українська правда
На Миколаївщині через обледеніння фіксують аварійні відключення світла

Альона Кириченко — 27 січня, 20:05
На Миколаївщині фіксується обледеніння та аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує АТ "Миколаївобленерго".

"Погодні умови додали клопоту миколаївським енергетикам. До графіків додалися і аварійні заявки. Починаючи з вечора 26 січня, на території окремих громад зафіксовано обледеніння, зокрема й енергообладнання", – йдеться в повідомленні.

В компанії наголошують, що на перший погляд нешкідливий крижаний панцир на проводах насправді несе серйозну загрозу. Чим більший шар льоду — тим імовірніші обриви, короткі замикання та інші аварійні ситуації.

Обледенілі дроти стають у рази важчими і можуть не лише обірватися, а й "покласти" значну частину повітряної лінії, зазначають в обленерго.

"Протягом останньої доби ми вже отримали десятки локальних заявок щодо знеструмлення або неувімкнення споживачів після ГПВ через погодні умови. У найбільш постраждалі райони направлено додаткові бригади, аби якнайшвидше відновити пошкоджені лінії", – інформують в компанії.

Роботи ускладнюються тим, що на дорогах і полях також ожеледь — доїзд ускладнений або взагалі неможливий.

"Обледенілі проводи несуть і пряму загрозу життю. Наближатися до них, особливо в момент "галопування" (коли вони "танцюють" під час шквального вітру), в жодному разі не можна", – наголосили в компанії.

Нагадаємо:

У Тернопільській області внаслідок складних погодних умов - сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж.

