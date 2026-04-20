"Хмельницькобленерго" торік збільшило чистий прибуток у 5 разів

АТ "Хмельницькобленерго", 70% акцій якого належать державі, у 2025 році отримало 99 млн грн чистого фінансового результату, що у п'ять разів вище порівняно з 2024 роком (19,1 млн грн).

Про це повідомила пресслужба компанії 20 квітня.

Чистий дохід зріс на 27,6% з 3,9 млрд грн до 4,97 млрд грн, а загальний обсяг інвестицій збільшився на 35%, до 826,4 млн грн (у 2024 році – 610,4 млн грн).

За даними компанії, обсяг поточних та капітальних ремонтів електромереж, в т.ч. підстанцій, здійснених оператором системи розподілу АТ "Хмельницькобленерго" у 2025 році, перевищив плановий показник на 291% і становив 241,3 млн грн.

При цьому обсяг ремонтної кампанії 2025 року виявився в 3,2 раза більшим, ніж у 2024 році.

Нагадаємо:

АТ "Хмельницькобленерго" є державним оператором системи розподілу електроенергії, 70% акцій компанії належать державі через Міністерство енергетики України. Підприємство входить до державного енергетичного холдингу "Українські розподільні мережі". З березня 2025 року підприємство очолює Святослав Козленко.