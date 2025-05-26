Суд відкрив справу про банкрутство енерготрейдера, пов'язаного з Коломойським

Суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії "Юнайтед Енерджі" за позовом "Львівобленерго".

Про це пише ExPro з посиланням на ухвалу, яка опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначено в матеріалах суду, "Львівобленерго" звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство "Юнайтед Енерджі" у зв’язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 30,47 млн грн.

"Юнайтед Енерджі" - трейдингова компанія у сфері енергоресурсів, яка була пов’язана з Михайлом Кіперманом та Ігорем Коломойським. Директором є Андрій Короткевич-Лещенко.

Компанія фігурує у кількох кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ та САП.

Зокрема, НАБУ викрило чергову схему "Юнайтед Енерджі" на понад 700 млн грн. Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Гарантом оплати виступив Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

У лютому 2025 року Верховний Суд підтримав позицію НАБУ та САП у справі щодо боргу перед "Укренерго". Суд вирішив, що банк "Альянс" має виплатити "Укренерго" кошти, які заборгувала компанія "Юнайтед Енерджі" за електроенергію.

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Нагадаємо:

Кіперман тривалий час перебуває за кордоном. В Україні він є фігурантом кількох кримінальних проваджень щодо розкрадання сотень мільйонів гривень "Укренерго" та "Укртатнафти". На початку 2024 року НАБУ оголосило його в розшук.