Псевдоблагодійність: в Україні ліквідували масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.

Про це повідомляє СБУ.

Йдеться, що у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави.

Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, як з’ясували правоохоронці, на це йшло лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками "схеми".

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До "схеми" він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв фігуранти на центральних вулицях різних міст облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ, інформує СБУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці окремо підкреслюють, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України.

