Средний курс евро в банках пересек 49 гривен

По состоянию на 27 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины остался на уровне 41,85, евро вырос на 10 копеек, до 49,10 грн.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,52 - 41,60 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 48,85 - 49,05 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,27 - 41,85 грн (курс на 26 июня - 41,35 - 41,85 грн);

Евро - 48,35 - 49,10 грн (курс на 26 июня - 48,30 - 49,00 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,85 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,71 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 48,05 - 49,05 грн;

Ощадбанк - 48,30 - 49,10 грн;

Укрсиббанк - 48,00 - 49,00 грн;

ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;

Райффайзен - 48,10 - 48,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.

Напомним:

Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.

Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны.