Средний курс евро в банках пересек 49 гривен
По состоянию на 27 июня, средний курс доллара к гривне в банках Украины остался на уровне 41,85, евро вырос на 10 копеек, до 49,10 грн.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,52 - 41,60 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 48,85 - 49,05 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 41,27 - 41,85 грн (курс на 26 июня - 41,35 - 41,85 грн);
- Евро - 48,35 - 49,10 грн (курс на 26 июня - 48,30 - 49,00 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,15 - 41,75 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,85 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 41,90 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,45 - 41,71 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 48,05 - 49,05 грн;
- Ощадбанк - 48,30 - 49,10 грн;
- Укрсиббанк - 48,00 - 49,00 грн;
- ПУМБ - 48,40 - 49,10 грн;
- Райффайзен - 48,10 - 48,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.
Напомним:
Ранее, 22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.
Впоследствии курсовые рекорды начали фиксировать в июне: первый - 13 июня, а второй - 20 июня в 48,20 грн. В третий раз - 25 июня 2025 года в 48,50 гривны.