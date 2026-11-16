У вівторок, 17 листопада, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 24 копійки та становитиме 49,98 грн.

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