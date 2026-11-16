Курс євро вперше з початку 2026 року опуститься нижче 50 гривень
Курс валют на 17 листопада 2026 року
Фото: Getty Images
У вівторок, 17 листопада, офіційний курс євро до гривні зменшиться на 24 копійки та становитиме 49,98 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Офіційний курс євро нижче 50 гривень востаннє фіксувався 8 січня 2026 року.
Курс долара своєю чергою зменшиться на 3 копійки і становитиме 45,39 грн.
Офіційні курси на вівторок 17 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,39 грн (45,42 грн станом на 16 листопада);
1 євро – 49,98 грн (50,22 грн станом на 16 листопада).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 4 листопада – 45,66 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.
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