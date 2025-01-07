Курс валют на 7 січня: євро та долар підскочили в ціні

Станом на 7 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зріс на 11 копійок, євро — на 57 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,19 грн, євро – 43,90 грн (на 6 січня долар - 42,08 грн, євро – 43,33 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,70 – 42,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,26 – 44,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,00 - 42,70 грн (курс на 6 січня – 42,00 - 42,60 грн);

Євро – 43,65 - 44,35 грн (курс на 6 січня – 43,40 - 44,13 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,10 - 42,70 грн;

Ощадбанк – 42,00 - 42,75 грн;

Укрсиббанк – 42,05 - 42,70 грн;

ПУМБ – 42,10 – 42,80 грн;

Райффайзен - 41,80 - 42,68 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,55 грн за долар, monobank - 42,55 грн.

Нагадаємо:

Нацбанк встановив на вівторок 7 січня курс 42,19 гривні за долар, що на 11 копійок більше за попередній історичний мінімум (42,08 гривні 6 січня 2024 року).