У четвер, 19 листопада, гривня в банках продовжила дорожчати відносно євро та долара.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 45,09 – 45,78 грн (на 18 листопада: 45,19 – 45,84 грн);

Євро: 49,57 – 50,46 грн (на 18 листопада: 49,70– 50,57 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 45,25 - 45,70 грн;

Ощадбанк – 45,05 - 45,70 грн;

Укрсиббанк – 45,00 - 45,75 грн;

ПУМБ – 45,20 - 45,80 грн;

Райффайзен – 44,90 - 45,65 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк – 49,40 – 50,40 грн;

Ощадбанк – 49,90 – 50,95 грн;

Укрсиббанк – 49,45 - 50,45 грн;

ПУМБ – 50,70 - 50,40 грн;

Райффайзен – 49,10 - 50,10 грн.

Нагадаємо:

У четвер, 19 листопада, офіційний курс євро знизився ще на 28 копійок, до 49,57 грн – найнижчого рівня за понад 10 місяців.