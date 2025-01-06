Курс гривні до долара вчергове оновить історичний мінімум: у НБУ розповіли коли

Нацбанк встановив на вівторок 7 січня курс 42,19 гривні за долар, що на 11 копійок більше за попередній історичний мінімум (42,08 гривні 6 січня 2024 року).

Про це йдеться на сайті НБУ.

Водночас курс євро становитиме 43,90 грн, що на 57 копійки більше, ніж у понеділок 6 січня.

Оновлювати історичні мінімуми гривня до долара почала перед новорічними святами. Вперше це сталося 31 грудня 2024 року, коли курс долара зріс до 42,03 грн. Нового "дна" нацвалюта торкнулася у понеділок 6 січня - 42,08 грн.

Нагадаємо:

Національний банк скоригував офіційний курс гривні щодо долара, встановивши з 31 грудня показник у 42,0390 грн/дол, що стало новин історичним мінімумом.