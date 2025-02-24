Курс валют на 24 лютого: долар та євро здешевшали

Станом на 24 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 14 копійок, євро — на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,59 грн, євро – 43,50 грн (на 21 лютого долар - 41,73 грн, євро – 43,55 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,80 – 41,80 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,80 – 43,98 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 42,00 грн (курс на 21 лютого – 41,40 - 41,95 грн);

Євро – 43,40 - 44,09 грн (курс на 21 лютого – 43,40 - 43,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк – 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,85 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42.00 грн за долар, monobank - 41.99 грн.