Курс валют на 22 февраля: доллар и евро подешевели

По состоянию на 24 февраля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 14 копеек, евро - на 5 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,59 грн, евро - 43,50 грн (на 21 февраля доллар - 41,73 грн, евро - 43,55 грн).

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,80 - 41,80 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,80 - 43,98 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,40 - 42,00 грн (курс на 21 февраля - 41,40 - 41,95 грн);

Евро - 43,40 - 44,09 грн (курс на 21 февраля - 43,40 - 43,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,40 - 41,99 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,85 грн.

По безналу, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42.00 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.