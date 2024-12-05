Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Станом на 5 грудня офіційний курс долара до гривні впав на 3 копійки, євро – впав на 12 копійок.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,66 грн, євро – 43,70 грн (на 4 грудня долар – 41,69 грн, євро – 43,82 грн)
Середні курси валют в касах банків були такими:
Долар США – 41,50- 41,95 грн (курс на 4 грудня – 41,50- 41,99 грн);
Євро – 43, 60- 44, 25 грн (курс на 4 грудня – 43,60- 44,25 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41, 85 грн. На цей же час "чорний" курс євро становив 44,11- 44, 25 грн.
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк – 41, 30 - 41,90 грн;
Ощадбанк – 41, 40 - 41, 90 грн;
Укрсиббанк – 41, 40 - 41, 95 грн;
ПУМБ – 41, 50 - 41, 99 грн;
Райффайзен – 41, 40 - 41, 83 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank – 41,83 грн.
Нагадаємо:
Станом на 4 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 10 копійок.