Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 5 грудня офіційний курс долара до гривні впав на 3 копійки, євро – впав на 12 копійок.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,66 грн, євро – 43,70 грн (на 4 грудня долар – 41,69 грн, євро – 43,82 грн)

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,50- 41,95 грн (курс на 4 грудня – 41,50- 41,99 грн);

Євро – 43, 60- 44, 25 грн (курс на 4 грудня – 43,60- 44,25 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41, 85 грн. На цей же час "чорний" курс євро становив 44,11- 44, 25 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41, 30 - 41,90 грн;

Ощадбанк – 41, 40 - 41, 90 грн;

Укрсиббанк – 41, 40 - 41, 95 грн;

ПУМБ – 41, 50 - 41, 99 грн;

Райффайзен – 41, 40 - 41, 83 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank – 41,83 грн.

Нагадаємо:

Станом на 4 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – на 10 копійок.