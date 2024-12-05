Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 5 декабря официальный курс доллара к гривне упал на 3 копейки, евро - упал на 12 копеек.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,66 грн, евро - 43,70 грн (на 4 декабря доллар - 41,69 грн, евро - 43,82 грн)

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,50- 41,95 грн (курс на 4 декабря - 41,50- 41,99 грн);

Евро - 43, 60- 44, 25 грн (курс на 4 декабря - 43,60- 44,25 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 41,85 грн. На это же время "черный" курс евро составлял 44,11- 44,25 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк - 41, 40 - 41, 90 грн;

Укрсиббанк - 41, 40 - 41, 95 грн;

ПУМБ - 41, 50 - 41, 99 грн;

Райффайзен - 41, 40 - 41, 83 грн.

Касательно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.

Напомним:

По состоянию на 4 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 5 копеек, евро - на 10 копеек.