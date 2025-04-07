Біткоїн впав нижче 75 тисяч доларів: крипторинок втратив понад 12% капіталізації за добу

Криптовалютний ринок стрімко знизився на тлі запровадження тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок біткоїн (BTC) впав до позначки нижче 75 000 дол уперше з 7 листопада, втративши 5,3%. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася на 12,8% — до 2,47 трлн дол, повернувшись до рівня початку листопада, коли Трамп здобув перемогу на виборах.

Особливо постраждав Ethereum (ETH), який знизився до мінімуму з березня 2023 року. Інвестори масово розпродавали активи, реагуючи на нестабільність глобальних ринків.

Згідно з Coinglass, за добу було ліквідовано ставок на зростання криптовалют на суму понад 868 млн дол — це найбільше за останні шість тижнів.

На біржі Deribit зафіксували зростання відкритого інтересу до опціонів пут із ціною виконання 70 000 дол, що вказує на запит інвесторів на подальший захист від просідання ринку.

Падіння біткоїна та ефіру посилило побоювання, що криптоактиви залишаються тісно прив’язаними до традиційних фондових індексів, зокрема Nasdaq 100.

Нагадаємо:

Курс біткоїна (BTC) перевищив 91 000 дол на тлі економічних рішень США, Європи та Китаю.

У понеділок, 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.