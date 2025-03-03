Вартість біткоїна підскочила на 20% на тлі заяв Трампа про створення крипторезерву США

У понеділок, 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.

Про це пише Reuters.

У соцмережі Truth Social Трамп написав, що згідно з його січневим указом про цифрові активи буде створено стратегічний запас, до якого додадуть Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA).

На цьому тлі біткоїн піднявся до 93 057 дол, порівняно з 78 273 дол у п'ятницю.

Ethereum виріс на 10% з моменту закриття торгів в п'ятницю, піднявшись до рівня 2 450 доларів, XRP виріс на 31%, Solana - на 15%, а Cardano - на 69%.

"Трамп дав поштовх, якого чекали криптотрейдери", - сказав старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.

"Віра, яка була втрачена минулого тижня, схоже, відновилася, і нові максимуми можуть бути досягнуті, якщо не буде ще однієї хвилі продажів", - додав він.

У лютому біткоїн впав більш ніж на 17%, досягнувши найбільшого місячного відсоткового падіння з червня 2022 року і втративши більше третини своєї ціни з моменту перевищення позначки в 105 тисяч доларів на початку січня.

"Зростанню біткоїна після обрання Трампа в листопаді сприяв оптимізм щодо того, що він буде відстоювати стратегічний біткоїн-фонд.

Але, окрім шквалу призначень дружніх до криптовалют чиновників, коли Трамп вступив на посаду, поки що було мало конкретних новин про цю політику для інвесторів", - резюмує Reuters.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення "Стратегічного крипторезерву США", назвавши Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA) ключовими активами, які будуть до нього включені.