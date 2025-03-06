Біткоїн зростає і перевищив 91 тисячу доларів, оскільки Трамп відклав мита на авто

Курс біткоїна (BTC) перевищив 91 000 дол на тлі економічних рішень США, Європи та Китаю.

Про це пише CoinDesk.

Станом на 14:00 курс BTC коливається на рівні 91 398 дол. За тиждень його ціна зросла на 5,78%.

Повідомляється, що одним із ключових факторів стало рішення Дональда Трампа відкласти введення мит на автомобілі з Канади й Мексики.

Послаблення боргових обмежень у Німеччині та збільшення Китаєм цільового дефіциту бюджету також сприяли зростанню ризикових активів, зокрема криптовалют. Водночас індекс долара США опустився до мінімуму з початку листопада 2024 року, що могло додатково підтримати цифрові активи.

Ethereum (ETH) піднявся до 2 297 дол (+3,31%), XRP — до 2,6 дол (+4,85%), а Solana (SOL) — до 152,04 дол (+2,45%).

Нагадаємо:

Долар США ослаб до найнижчого рівня з грудня на тлі ескалації торгівельної напруги, спричиненої рішеннями Дональда Трампа.

У понеділок, 3 березня, біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як президент США оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США.

Головний економіст Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що Дональд Трамп організував масштабну схему на крипторинку - штучного завищення ціни на активи та виведення прибутку (Pump and Dump).