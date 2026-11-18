Україна залишилась на другому місці серед країн Східної Європи за величиною криптовалютного ринку та стала стала основним напрямком роздрібних P2P-переказів у стейблкоїнах для 16 із 21 дослідженого сусіднього ринку.

Про це йдеться у звіті Chainalysis, передає Incrypted.

З липня 2025 року по червень 2026 року обсяг криптоекономіки України зріс на 0,2% до 128,3 млрд дол, попри загальне зниження активності в регіоні.

інфографіка: chainalysis

Обсяг транскордонних переказів у стейблкоїнах між криптогаманцями в Україну сягнув 12 млрд дол, з яких 2,41 млрд дол припало на роздрібні P2P-операції.

Також аналітики виявили залежність між чисельністю української діаспори в окремих країнах і обсягом криптоактивів, що надходять із них. Найбільшим відправником переказів на суму до 10 000 дол стала Канада з показником у 359 млн дол.

На Україну припало 44,9% обсягу вихідних роздрібних P2P-переказів у стейблкоїнах із Молдови, 40,1% — із Румунії, 38,3% — із Польщі та 30,7% — із Франції.

інфографіка: chainalysis

Аналітики вважають, що українці за кордоном використовують стейблкоїни для підтримання фінансових зв'язків із батьківщиною на тлі великої війни.

Сукупний обсяг криптоекономіки Східної Європи скоротився з 697,1 млрд дол до 642,1 млрд. дол (на 7,9%). Це падіння стало найбільш значним серед восьми досліджених регіонів світу за глобального зниження на 1,6%.

Зростання зафіксували лише в чотирьох із десяти країн регіону — Білорусі, Молдові, Болгарії та Україні.

До п'ятірки найбільших ринків Східної Європи увійшли:

Росія — $284,1 млрд (-14,7%);

Україна — $128,3 млрд (+0,2%);

Польща — $95,6 млрд (-7,3%);

Чехія — $35,3 млрд (-0,7%);

Румунія — $24,7 млрд (-4%).

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