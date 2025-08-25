Грошову виплату до Дня незалежності передбачили для майже мільйона українців

Разову допомогу до Дня незалежності України була передбачена для понад 962 тис. українців з числа ветеранів війни та тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Загальна сума виплат становить понад 1,1 млрд грн, інформує міністерство.

"Виплата до Дня незалежності була запроваджена у 2023 році, коли Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", – нагадує пресслужба відомства.

Відповідно до чинного законодавства, цього року ці виплати у розмірах від 450 грн до 3 100 грн були передбачені для майже мільйона українців.

Зокрема люди з інвалідністю внаслідок війни, отримають:

І група інвалідності - 3,1 тис. грн;

ІІ група - 2,9 тис. грн;

ІІІ група - 2,7 тис. грн.

Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності отримають 1 тис. грн. Таку саму суму отримають колишні неповнолітні в'язні концтаборів або гетто.

Разову грошову допомогу в розмірі 450 грн нададуть українцям, які брали участь у війні з націонал-соціалістичним режимом, пройшли через концтабори або гетто, працювали на примусових роботах.

