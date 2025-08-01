НБУ очікує зростання цін на електроенергію та газ у 2026 році: можливий новий виток інфляції

Національний банк України прогнозує, що у 2026 році тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема на електроенергію, газ та опалення, почнуть поступово зростати.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

В НБУ підкреслили, що до кінця 2025 року тарифи залишатимуться стабільними завдяки мораторію на підвищення, однак вже з наступного року можливе їх зростання.

"У 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – йдеться у звіті.

Можливі рішення щодо поступового підвищення тарифів пов’язане з необхідністю нормалізувати функціонування енергетичної системи.

Як йдеться у звіті, у разі, якщо тарифи зростуть різко і швидко, це може призвести до нового витка інфляції.

Адже підвищення цін на електроенергію, газ чи тепло одразу потягне за собою зростання вартості інших товарів і послуг. Крім того, державі доведеться значно збільшити обсяг субсидій.

Нагадаємо:

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу.