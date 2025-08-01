НБУ ожидает роста цен на электроэнергию и газ в 2026 году: возможен новый виток инфляции

Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2026 году тарифы на коммунальные услуги для населения, в частности на электроэнергию, газ и отопление, начнут постепенно расти.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В НБУ подчеркнули, что до конца 2025 года тарифы будут оставаться стабильными благодаря мораторию на повышение, однако уже со следующего года возможен их рост.

"В 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в отчете.

Возможные решения по постепенному повышению тарифов связано с необходимостью нормализовать функционирование энергетической системы.

Как говорится в отчете, в случае, если тарифы вырастут резко и быстро, это может привести к новому витку инфляции.

Ведь повышение цен на электроэнергию, газ или тепло сразу повлечет за собой рост стоимости других товаров и услуг. Кроме того, государству придется значительно увеличить объем субсидий.

Напомним:

В последние годы цены на продовольственные товары в Украине сблизились с уровнем цен в странах Европейского Союза.