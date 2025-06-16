Обережніше, ніж очікувалося: НБУ повернеться до зниження облікової ставки

Члени комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України розглядають можливість повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Наразі члени КМП припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі 2025 року, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що учасники дискусії очікують відновлення циклу зниження облікової ставки НБУ після завершення цінового сплеску та зменшення ризику закріплення високої інфляції.

Також більшість членів КМП не виключають, що з огляду на поточні інфляційні тенденції та підвищені ризики – насамперед через наслідки війни та вплив несприятливої погоди на врожаї – зниження облікової ставки може бути відтерміноване.

Нагадаємо:

На початку червня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.