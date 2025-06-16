Осторожнее, чем ожидалось: НБУ вернется к снижению учетной ставки

Члены комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины рассматривают возможность возвращения к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сейчас члены КМП предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии 2025 года, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидали ранее", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участники дискуссии ожидают возобновления цикла снижения учетной ставки НБУ после завершения ценового всплеска и уменьшения риска закрепления высокой инфляции.

Также большинство членов КМП не исключают, что учитывая текущие инфляционные тенденции и повышенные риски - прежде всего из-за последствий войны и влияние неблагоприятной погоды на урожаи - снижение учетной ставки может быть отсрочено.

Напомним:

В начале июня правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.