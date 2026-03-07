Наслідки захоплення інкасаторів в Угорщині: НБУ обміняє банкам безготівкову валюту на готівку

Національний банк України після незаконного захоплення інкасаторів в Угорщині вирішив 9 березня 2026 року обміняти безготівкову валюту банків на готівку для підкріплення кас банків.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зазначається, що це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні.

"Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку є стабільною. Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону", - йдеться в повідомленні регулятора.

В НБУ запевнили, що загалом ситуація на валютному ринку є стійкою.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.

Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.