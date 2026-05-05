Нацбанк показав курс долара та євро на 6 травня

У середу, 6 травня, офіційний курс євро зменшиться на 6 копійок до 51,39 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 4 копійки до 43,96 грн

Офіційні курси на середу 6 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,96 грн (44,00 грн станом на 5 травня)

1 євро - 51,39 грн (51,45 грн станом на 5 травня)

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.