"СвітлоДім": перші виплати за держпрограмою надійдуть протягом 48 годин
Експертна комісія розглянула та схвалила перші заявки на отримання гранту за держаною програмою "СвітлоДім", перші виплати надійдуть протягом 48 годин.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
"Ми отримали перші заявки за програмою СвітлоДім" і вже їх опрацювали. Частину заявок схвалено – перші виплати надійдуть протягом 48 годин.
Комісія із розгляду заявок засідає щодня для оперативного ухвалення рішень. Частина заявок потребує доопрацювання. У таких випадках районні держадміністрації зв'яжуться із заявниками та допоможуть виправити помилки й подати документи повторно", - зазначив Кулеба.
Станом на 5 лютого відкрити спеціальний рахунок для участі у програмі можна в Ощадбанку, "Райффайзен Банк" та "Укргазбанку".
"Чекаємо на заявки від ОСББ, управителів і житлових кооперативів", - написав Кулеба.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".
28 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
У "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками.