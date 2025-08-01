Нацкомісія сказала, коли клієнтам "Фрідом Фінанс" почнуть повертати заблоковані гроші

Клієнти "Фрідом Фінанс Україна" з 4 серпня 2025 року можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії для повернення активів.

Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

За його словами, в НКЦПФР зібрали всю необхідну інформацію для клієнтів в одному місці, щоб зробити цей процес максимально зрозумілим і зручним.

Він додав, що наступним етапом буде контроль виплат, аби захист прав інвесторів було реалізовано не лише на рівні процедур, а й на практиці - до останнього кроку.

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Нагадаємо:

У січні президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи.

Загальна вартість заблокованих активів на рахунках компанії - близько 3,5 млрд грн.

"Фрідом Фінанс Україна" - українська філія міжнародної компанії Freedom Holding Corp. Надає брокерські, субброкерські, дилерські та депозитарні послуги, а також займається розміщенням цінних паперів.