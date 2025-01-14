Зеленський розблокував активи клієнтів "Фрідом фінанс"

Президент Володимир Зеленський підписав указ зі змінами до санкцій проти "Фрідом фінанс Україна", який дозволить розморозити активи клієнтів установи.

Відповідне рішення президент підписав 13 січня.

Так, зміни до санкцій щодо "Фрідом фінанс Україна" містяться у пункті 1313 указу. Відповідно до нього у санкції блокування активів міститься виняток, який поширюється на клієнтів та депонентів підсанкційної особи.

"Указом президента надано НКЦПФР необхідні повноваження для забезпечення можливості повернення заблокованих активів клієнтів вказаного товариства", – пояснили у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Україна запровадила санкції проти "Фрідом фінанс" у жовтні 2022 року. Серед іншого, санкції передбачали замороження активів установи. Оскільки "Фрідом фінанс" – брокер та депозитарна установа, то на її рахунках обліковувалися активи клієнтів. Зокрема, державні цінні папери України.

З часу застосування санкцій у 2022 році всі активи клієнтів "Фрідом фінанс" були замороженими: клієнти не мали до них доступу, не могли отримувати дивіденди чи суми погашення цінних паперів.

У жовтні 2024 року ЕП вдалося дізнатися, що "Фрідом фінанс" продовжує працювати на українському ринку попри санкції РНБО. Зокрема, в Україні працювала кіпрська компанія групи Freedom Holding Corp., послугами якої можна було скористатися через освітню установу "Біржовий університет", яка працювала у приміщенні колишнього відділення "Фрідом фінанс Україна".

Поки активи близько 12 тисяч клієнтів "Фрідом фінанс Україна" були заблокованими, Україна провела реструктуризацію зовнішнього державного боргу. В межах угоди власники єврооблігацій могли отримати від держави "плату за згоду". Водночас клієнти "Фрідом фінанс", які володіли євробондами уряду, таку можливість втратили через санкції та відсутність спеціального рішення НКЦПФР.

Зрештою, комісія ухвалила таке рішення, яке дозволило клієнтам "Фрідом фінанс" взяти участь у реструктуризації, проте "плату за згоду" вони так і не отримали. Розмір втраченої вигоди, за підрахунками ініціативної групи постраждалих клієнтів "Фрідом фінанс", становив 160 млн грн.