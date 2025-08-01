Нацкомиссия сказала, когда клиентам "Фридом Финанс" начнут возвращать заблокированные деньги

Клиенты "Фридом Финанс Украина" с 4 августа 2025 года могут начать обращаться в депозитарные учреждения или к временному управляющему компании для возврата активов.

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

По его словам, в НКЦБФР собрали всю необходимую информацию для клиентов в одном месте, чтобы сделать этот процесс максимально понятным и удобным.

Он добавил, что следующим этапом будет контроль выплат, чтобы защита прав инвесторов была реализована не только на уровне процедур, но и на практике - до последнего шага.

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Напомним:

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ с изменениями к санкциям против "Фридом финанс Украина", который позволит разморозить активы клиентов учреждения.

Общая стоимость заблокированных активов на счетах компании - около 3,5 млрд грн.

"Фридом Финанс Украина" - украинский филиал международной компании Freedom Holding Corp. Предоставляет брокерские, субброкерские, дилерские и депозитарные услуги, а также занимается размещением ценных бумаг.