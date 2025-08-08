НБУ оштрафував банк, п'ять небанківських фінустанов, а "Укрпошту" застеріг
Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Заходи впливу застосовано до:
- "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
- ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
- ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
- ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
- ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
- ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.
Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.
