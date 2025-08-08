НБУ оштрафовал банк, пять небанковских финучреждений, а "Укрпочту" предостерег

Национальный банк Украины в июле 2025 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" и пять небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор оштрафовал их за различные нарушения законодательства. В частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Меры воздействия применены к:

"Индустриалбанк" - штраф на общую сумму 800 тыс грн,

ООО "Линеура Украина" - 9,63 млн грн штрафа,

ООО "ФК "Маре" - 595 тыс грн штрафа,

ООО "ФК "Мидл" - 340 тыс грн штрафа,

ООО "ПрофитГид" - штраф в размере 170 тыс грн,

ООО "Милоан" - 51 тыс грн штрафа.

Кроме того, Нацбанк письменно предостерег "Укрпочту" относительно неэффективного управления рисками.

