НБУ оштрафовал банк, пять небанковских финучреждений, а "Укрпочту" предостерег
Национальный банк Украины в июле 2025 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" и пять небанковских финучреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор оштрафовал их за различные нарушения законодательства. В частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Меры воздействия применены к:
- "Индустриалбанк" - штраф на общую сумму 800 тыс грн,
- ООО "Линеура Украина" - 9,63 млн грн штрафа,
- ООО "ФК "Маре" - 595 тыс грн штрафа,
- ООО "ФК "Мидл" - 340 тыс грн штрафа,
- ООО "ПрофитГид" - штраф в размере 170 тыс грн,
- ООО "Милоан" - 51 тыс грн штрафа.
Кроме того, Нацбанк письменно предостерег "Укрпочту" относительно неэффективного управления рисками.
Напомним:
Антимонопольный комитет наложил штраф на двух дистрибьюторов лекарственных средств - ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - на общую сумму более 4 млрд грн за антиконкурентные действия.