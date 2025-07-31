АМКУ оштрафував дистриб'юторів лікарських засобів на 4 мільярди за змову на ринку

Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно з рішенням комітету, обидві компанії вчинили антиконкурентні дії на ринку фармацевтики. Протягом 2020-2023 років вони узгоджували ціни на низку популярних лікарських засобів, таких як "Спазмалгон", "Евказолін аква", "Біфрен" та інші, що обмежувало конкуренцію між ними.

Аналіз ринку показав, що їхня загальна частка на оптовому ринку лікарських засобів перевищувала 85%.

АМКУ встановив, що компанії не мали прозорих механізмів ціноутворення, і ціни на препарати були узгоджені.

Унаслідок таких дій вони змогли збільшити свої фінансові показники: чистий прибуток ТОВ "БаДМ" зріс у 3,5 раза, а СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" - в 11 разів.

Комітет зобов'язав компанії припинити порушення і наклав штрафи: 2,37 млрд грн для ТОВ "БаДМ" і 2,43 млрд грн для СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД".

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Нагадаємо:

У лютому президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Так, з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

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