Китай скуповує золото: імпорт сягнув максимуму за 11 місяців

У квітні Китай імпортував 127,5 тис. тройських унцій золота — це найвищий показник за останні 11 місяців.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що обсяг постачання зріс на 73% порівняно з березнем, попри те, що вартість золота тоді досягла рекордних 3500 дол за унцію.

Зростання імпорту пов'язують із тим, що Народний банк Китаю надав нові квоти деяким комерційним банкам. Це рішення ухвалили на тлі високого попиту на дорогоцінний метал — як серед великих інвесторів, так і серед населення.

Покупці масово звертаються до золота, щоб захистити свої заощадження від геополітичних ризиків. На початку року саме це стало головним драйвером подорожчання металу. Навіть після того, як у травні ціни дещо знизились, попит із боку центральних банків світу, які прагнуть зменшити залежність від активів у доларах, залишається стабільно високим.

Нагадаємо:

Китайська економіка у квітні продемонструвала ознаки уповільнення через загострення торговельної напруженості з США.