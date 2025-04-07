Метро на Виноградар: суд оштрафував "Київметробуд" ще на 78 мільйонів

Cуд стягнув із підприємства, що мало будувати метро на Виноградар, 78 млн гривень інфляційних втрат.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит. Столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки на користь столичної громади.

Як передбачено законодавством, у разі безпідставного одержання грошей нараховуються проценти за користування ними.

Відтак за позовом київської прокуратури, Господарський суд ухвалив рішення стягнути з недобросовісного підрядника три проценти річних та інфляційні втрати за весь час користування бюджетними коштами в сумі 78 млн гривень.

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Перший заступник Кличка Микола Поворозник: Метро – як двері. Тринадцять років вони відчинялися, а в один день бац – і ручка відпала

Нагадаємо:

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року, а їхній бюджет становитиме майже млрд грн.

У вересні 2021 року компанія "Київметробуд", яка виступла генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року "Київметробуд" відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Пізніше "Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Наступним генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.

У лютому Верховний Суд поставив крапку у справі про стягнення понад 139 млн гривень з компанії "Київметробуд", яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.