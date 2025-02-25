Метро на Виноградар: Верховний Суд поставив крапку у справі на 140 мільйонів

Верховний Суд поставив крапку у справі про стягнення понад 139 млн гривень з компанії "Київметробуд", яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на депозит.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки в сумі понад 139 млн грн на користь столичної громади.

Справа розглядалась судами неодноразово. У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, підрядник оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Детальніше читайте за посиланням: Поїзд далі не їде. Чому не будують метро на Виноградар?

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Нагадуємо:

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року, а їхній бюджет становитиме майже млрд грн.

У вересні 2021 року компанія "Київметробуд", яка виступла генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.

Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року "Київметробуд" відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.

Пізніше "Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Наступним генпідрядником стала компанія "Автострада" Максима Шкіля.