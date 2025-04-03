Керівника управління податкової на Сумщині затримали на хабарі: деталі

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за сприяння голови Державної податкової служби викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання хабарів від підприємців.

Зокрема, за даними слідства, фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. Натомість чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

За матеріалами слідства, для передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого як посередника. СБУ затримала їх "на гарячому".

Обом фігурантам готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника митного поста на Львівщині, який брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. За гроші він допомагав бізнесменам "обходити" процедури розмитнення і уникати відповідних платежів до держбюджету.