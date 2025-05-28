Кабмін змінив систему оплати праці митників: приклади нових зарплат
Кабінет міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що зарплата митника складається із посадового окладу, надбавок і премій.
Сукупний розмір основних надбавок не може перевищувати 90% посадового окладу. Розмір премій не може перевищувати 30% фонду посадового окладу за рік.
Оклад залежатиме від митних компетенцій – наскільки складні знання та навички потрібні для посади.
На митницях ця градація буде реалізована через наявність посад головного, старшого і державного інспектора, а в апараті Держмитслужби – через фахові рівні посади головного державного інспектора: високий, середній і базовий.
У інспекторів за профільними напрямками (митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням) будуть вищі оклади, ніж в інших групах митних компетенцій (правове, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення).
Оклади спеціалістів високого рівня на непрофільних напрямках будуть вищими, ніж посадові оклади працівників середнього і базового рівня на профільних напрямках.
Наприклад, у Держмитслужбі оклад спеціаліста базового рівня на профільному напрямку становитиме 30 500 грн, середнього рівня - 33 700 грн, високого рівня – 36 800 грн. На митницях оклади будуть трохи нижчими. ІТ-фахівці отримуватимуть на 35-45% більше через критичну важливість.
У голови Держмитслужби оклад становитиме 90 200 грн, у начальника митниці – 54 100 грн.
Зміни почнуть діяти з 1 червня 2025 року.
Нагадаємо:
В Україні середня зарплата працівників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис грн. У лютому вона становила 51,4 тис грн.