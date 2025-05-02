В Україні зросла середня зарплата держслужбовців: де отримують найбільше

В Україні середня зарплата працівників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис грн. У лютому вона становила 51,4 тис грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Найбільші зарплати отримують у Національному агентстві з питань запобігання корупції - у середньому 115,9 тис грн.

На другому місці – Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (91,3 тис грн).

На третьому - Апарат Верховної Ради (81,5 тис грн).

Нагадаємо:

Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи.