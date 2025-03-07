Кабмін додатково спрямував понад пів мільярда гривень на "тисячу Зеленського"

Кабінет Міністрів додатково виділив 570 млн грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це дозволить забезпечити виплати всім, хто подав заявку до 28 лютого, але ще не отримав гроші.

"Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 млн громадян, 12,7 мільйона з них вже отримали виплати. Попри завершення приймання заявок, виплати продовжуються й триватимуть, доки всі заявки не будуть опрацьовані", — сказав заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

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Нагадаємо:

Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги.

10 грудня 2024 року українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".