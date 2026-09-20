Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Стало відомо, хто очолить "Енергоатом"

Микола Топалов — 20 вересня, 19:51
Стало відомо, хто очолить Енергоатом
Юрій Ткачук очолить Енергоатом
З відкритих джерел

Юрій Ткачук переміг у конкурсі на посаду керівника НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє наглядова рада "Енергоатому".

Раніше Ткачук очолював "Укргазвидобування" та "Укрнафту".

Разом із цим посаду СЕО "Енергоатому" розділили, створивши нову – Chief Nuclear Officer, яку обійматиме Павло Павлишин. Водночас перед призначенням його має ліцензувати регулятор

Обидва посадовці також мають пройти безпекову перевірку, потім з ними мають обговорити умови контракту.

Павлишин раніше був гендиректором Рівненської АЕС. Також з 2019 до 2020 року Павло Павлишин виконував обовʼязки т.в.о. очільника "Енергоатому".

Нагадаємо:

За даними співрозмовників ЕП у "Нафтогазі", Ткачука розглядали кандидатом на посаду очільника компанії, однак в.о. голови "Нафтогазу" став Сергій Федоренко.

енергетика влада Енергоатом

влада

Стало відомо, хто очолить "Енергоатом"
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2027 рік: що він передбачає
У Києві вкрали 137 мільйонів на подарованих Варшавою вагонах метро – НАБУ/САП

Останні новини