Стало відомо, хто очолить "Енергоатом"

Юрій Ткачук переміг у конкурсі на посаду керівника НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє наглядова рада "Енергоатому".

Раніше Ткачук очолював "Укргазвидобування" та "Укрнафту".

Разом із цим посаду СЕО "Енергоатому" розділили, створивши нову – Chief Nuclear Officer, яку обійматиме Павло Павлишин. Водночас перед призначенням його має ліцензувати регулятор

Обидва посадовці також мають пройти безпекову перевірку, потім з ними мають обговорити умови контракту.

Павлишин раніше був гендиректором Рівненської АЕС. Також з 2019 до 2020 року Павло Павлишин виконував обовʼязки т.в.о. очільника "Енергоатому".

Нагадаємо:

За даними співрозмовників ЕП у "Нафтогазі", Ткачука розглядали кандидатом на посаду очільника компанії, однак в.о. голови "Нафтогазу" став Сергій Федоренко.