Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відбудову будинків на Запоріжжі

Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків на Запоріжжі, пошкоджених російськими атаками, більша частина коштів піде на будівництво нового житла.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Як зазначив очільник уряду, ці кошти передбачені в Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

Він уточнив, що 43 млн грн передбачені на два проєкти відновлення, які вже реалізуються, ще 107 млн грн — на дев'ять нових у Запоріжжі.

Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, "щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки".

"Попри обмежені фінансові ресурси, маємо забезпечити відновлення житла для людей, які постраждали від російських атак. Особливо це важливо для прифронтових міст і громад", – написав Корецький у Телеграм.

"Працюємо над цим спільно з місцевою владою, щоб визначати першочергові потреби та спрямовувати ресурси туди, де вони найбільш потрібні", – додав він.

Нагадаємо:

Уряд спрямував 400 мільйонів гривень на відновлення 11 житлових будинків у Харкові та області.

Раніше повідомлялося, що Суми потребують дотацій для відновлення 52 житлових будинків, пошкоджених російськими ударами – у місцевому бюджеті бракує власних коштів.