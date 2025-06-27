Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на три роки

Уряд затвердив Бюджетну декларацію 2026–2028. Документ визначає пріоритети бюджету, два сценарії безпеки та зобов’язання перед партнерами.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Сьогодні, 27 червня, Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Документ визначає головні параметри бюджетної політики на середньострокову перспективу, зокрема загальні доходи та фінансування, граничні видатки, мінімальну зарплату й прожитковий мінімум.

Декларацію підготували спільно з головними розпорядниками коштів після консультацій з МВФ. Вона враховує стратегічні орієнтири розвитку держави та євроінтеграційні прагнення.

Документ передбачає два сценарії з 2026 року: покращення безпекової ситуації або продовження повномасштабної агресії РФ. У другому сценарії видатки на безпеку й оборону залишаться не меншими, ніж у 2025 році.

Зазначається, що видатки на оборону залишатимуться пріоритетом бюджету за будь-якого розвитку подій. Наступним кроком стане подання декларації на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо:

Бюджетна декларація на 2025-2027 рр., яка була схвалена урядом у пʼятницю 28 червня, передбачає розроблення додаткового пакета заходів по податкам, відновлення Дорожнього фонду.