Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на три года

Правительство утвердило Бюджетную декларацию 2026-2028. Документ определяет приоритеты бюджета, два сценария безопасности и обязательства перед партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Сегодня, 27 июня, Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры бюджетной политики на среднесрочную перспективу, в частности общие доходы и финансирование, предельные расходы, минимальную зарплату и прожиточный минимум.

Декларацию подготовили совместно с главными распорядителями средств после консультаций с МВФ. Она учитывает стратегические ориентиры развития государства и евроинтеграционные стремления.

Документ предусматривает два сценария с 2026 года: улучшение ситуации с безопасностью или продолжение полномасштабной агрессии РФ. Во втором сценарии расходы на безопасность и оборону останутся не меньше, чем в 2025 году.

Отмечается, что расходы на оборону будут оставаться приоритетом бюджета при любом развитии событий. Следующим шагом станет представление декларации на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним:

Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает разработку дополнительного пакета мер по налогам, восстановление Дорожного фонда.